В ведомстве указали на несколько подозрительных деталей

Американское издание The New York Times опубликовало новые подробности расследования покушения на Дональда Трампа. Оказалось, что злоумышленника видели полицейские и даже пересылали его снимки друг другу, когда тот находился рядом с местом выступления бизнесмена с оптическим дальномером, но ничего с этим делать не стали.

В российском МИД заявили, что эти сведения из простой новости-интриги превратились в сенсацию. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Секретной службе было безразлично нахождение потенциально опасного человека на площадке перед выступлением Трампа, либо там сделали вид, что не обращают на него внимания.

Более того, вопросы вызывает и то, что накануне меропрития склад №6, с которого велась стрельба, был исключен из "охраняемого периметра". Доступ туда был абсолютно свободным, включая крышу, которую кто-то предварительно открыл.

Также Спецслужбы отказались от встречи с полицией по поводу доклада о подозрительном человеке. В МИД полагают, что это не просто так – ведь ведомство подчиняется действующему президенту США.

"Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности?" – интересуется Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что Байден нашел новый способ вывести Трампа из предвыборной гонки.