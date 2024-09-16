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Украинская армия продолжает терпеть поражение в разных направлениях. В США указали на катастрофическую ситуацию в сфере воздушного оснащения незалежных вояк. Так, американские эксперты отметили, что силы республики понесли серьезные потери, лишившись истребителей Су-27, которые превосходят по ряду характеристик западных "крылатых бойцов" F-16.
Специалисты отмечают, что в ближайшем будущем маловероятно получение киевским режимом техники с аналогичными летными характеристиками и столь высокой живучестью.
"Для украинской армии потери Су-27 по-настоящему невосполнимы" – подчеркивают американцы.
Су-27 выделяется на фоне западных аналогов благодаря своей увеличенной дальности полета и большему размеру радара. Эти факторы делают его более эффективным в различных боевых операциях, где дальность и способность обнаруживать противника играют ключевую роль.
Проблема восстановления утраченных истребителей Су-27 заключается в том, что СССР не экспортировал этот самолет другим странам, за исключением КНР. Таким образом, союзники киевского режима, включая США и страны НАТО, не смогут передать украинским воякам такие самолеты для восполнения потерь. Это ставит ВСУ в сложное положение, так как Су-27 был одним из ключевых элементов их авиации.
Между тем, F-16, на которые Киев делает ставку, не могут полностью заменить Су-27 по своим характеристикам. Хотя эти западные истребители широко используются в мире, их функциональность в некоторых аспектах уступает российским аналогам.
К слову, ранее Киев объяснил, зачем хочет круто испортить жизнь россиянам.
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