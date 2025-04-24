Военные устроили самосуд

Под Харьковом один из головорезов "Русского добровольческого корпуса"* оказался жертвой жестокой расправы со стороны украинских военных. Об этом рассказал представитель местных российских властей Евгений Лисняк. По его словам, мужчину жестоко избили и увезли в неизвестном направлении. Причиной, как утверждается, стали обвинения в насилии над украинскими мобилизованными.

Ранее в украинских соцсетях разгорелся громкий скандал. На просторах интернет-пространства появилось видео с избиением военного, которого оскорбляли и унижали. Сообщается, что самосуд учинили над боевиком, которого обвиняли в многочисленных изнасилованиях мобилизованных украинцев.

Отмечается, что с головорезом расправились еще в январе. Его посадили в автобус и вывезли. Что с ним произошло дальше – неизвестно. Однако есть основания считать, что расправа была местью за случаи изнасилований, которые устраивали боевики РДК*.

К слову, ранее на Западе указали на странную деталь в переговорах по Украине.

*организация признана террористической и запрещена в России.