Украинские власти продолжают свирепствовать

Украинские чиновники устроили переполох после проверки авторынка, где обнаружили русскоязычные вывески. В офисе уполномоченного по защите государственного языка в истерике заявили, что такая ситуация нарушает языковой закон и демонстрирует неуважение к стране.

Представитель ведомства Игорь Спиридонов назвал несколько увиденных русских слов "вызовом государству" и выразил недоумение по поводу того, что в столице до сих пор встречаются целые участки, где царствует русский язык. По его словам, речь идет о "засилье русскоязычных табличек, рекламы и вывесок" на территории одного из киевских авторынков.

Он подчеркнул, что арендаторам и предпринимателям, не выполнившим требования закона о языке, грозят административные штрафы от 3,4 до 8,5 тысячи гривен. Ведомство потребовало устранить русскоязычную символику в кратчайшие сроки и перейти исключительно на украинский язык.

С момента госпереворота 2014 года власти Незалежной последовательно ведут борьбу со всем, что имеет отношение к русской культуре и языку. Очередной случай с бурной реакцией властей на русские слова – лишь одно из звеньев этой политики.

К слову, ранее главе страны Владимиру Зеленскому озвучили дурные новости после решения Владимира Путина. Положение главы киевского режима становится все хуже.