Американцы готовы выполнить ключевое требование российской стороны

Вашингтон готов прекратить расширение к российским границам, как этого требует Москва в рамках переговоров по украинскому конфликту. Также больше не обсуждается возможность присоединения Украины к Альянсу, заявил спецпредставитель Трампа в недавнем интервью.

Политик отметил, что США при нынешней администрации – не единственная страна, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Как минимум, есть еще четыре члена содружества, которые придерживаются аналогичной позиции. А для положительного решения нужно одобрение всех 32 членов, напомнил он.

Также Келлог подтвердил слухи, что российская сторона настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

"Они говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдове. Мы говорим: "Окей, всеобъемлюще – мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам". Это вопрос их безопасности", – заявил спецпредставитель.

По словам Келлога, несмотря на резкие заявления со стороны Дональда Трампа, у американского президента "очень мощные" личные отношения с Владимиром Путиным. Он также выразил мнение, что глава США на данный момент является лучшим в мире переговорщиком – подобно Черчиллю.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной должен состоятся 2 июня в Стамбуле. Известно, что российская сторона отказалась убирать из переговорной группы Владимира Мединского, как на том настаивали американцы.

Ранее в Белом доме заявили, что Владимир Путин "сжигает золотой мост", предложенный Дональдом Трампом.