Лавров оценил новости о просьбах США заменить Мединского на переговорах

"Унизительная форма": Лавров ответил на ультиматум США
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
В министерстве остались недовольны неожиданным вбросом в СМИ

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал новости, что Вашингтон не хочет видеть на втором туре переговоров Владимира Мединского в составе делегации от Москвы. По его словам, нынешняя администрация США старается выстраивать с Россией более доверительные отношения, в отличие от времен, когда у власти был Джо Байден. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции.

"Если бы Соединенные Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов", – отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что кандидатуры переговорщиков выбирает Владимир Путин, и Мединский был также назначен главой России. Представители других стран к этому процессу не допускаются.

Напомним, ранее появилась информация, что российская сторона отказалась проводить второй раунд переговоров в Ватикане, считая его не подходящим местом для решения вопросов между христианскими странами. Вместо этого в Москве предложили Турцию. Американцы якобы выступили со встречной инициативой: они попросили, чтобы в состав переговорной группы вошли более мягкие политики, а не такие радикальные, как Мединский.

Источник: РБК
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