Киевский режим продолжает заниматься терроризмом

Украинский военнопленный Иван Набоков в интервью, которое в общем доступе разместило главное оборонное ведомство нашей страны, заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский разрешил всушникам применять оружие против мирного населения. Плененный вояка подчеркнул, что для украинского верховода важны только финансовые интересы, и его действия приводят к страданиям и разрушениям в стране.

"Он разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают", – сказал украинец.

Пленный отметил, что был мобилизован в январе, несмотря на большие проблемы со здоровьем. Он пожаловался, что украинское руководство не проявляет уважения к гражданам, а сосредоточено на укреплении собственной власти. Украинец рассказал, что в республике созданы специальные структуры, которые занимаются отловом людей для отправки на фронт и подавлением общественных инициатив.

Набоков также подчеркнул, что в настоящее время население Незалежной испытывает значительные ограничения в правах, любые публичные собрания жестко пресекаются. Многие жители страны были вынуждены покинуть родные земли, а на фронт отправляют необученных людей

К слову, ранее в США назвали переговоры Москвы и Киева фарсом.