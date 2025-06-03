Президент Польши напомнил Зеленскому об исторических вопросах

Лидер намекнул, что не намерен опускать острые вопросы в отношениях между странами

Избранный польский президент Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил, что между странами осталось множество нерешенных исторических вопросов. Он выразил надежду, что стороны смогут наладить конструктивный диалог во многих сферах.

"Я надеюсь на сотрудничество между нашими странами, базирующееся на взаимном уважении и понимании. Я верю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения давних исторических вопросов", – едко он поддел украинского лидера.

Также Навроцкий выразил надежду, что Польша и Украина будут работать сообща, пытаясь урегулировать нерешенные вопросы прошлого ради построения безопасного будущего.

Вероятнее всего, новый польский глава подразумевал вопрос Волынской резни, который давно является камнем преткновения в отношениях Варшавы и Киева. Прошлые власти Польши требовали эксгумации жертв на территории Украины, однако украинская сторона отказывалась предоставить доступ польским специалистам, утверждая, что сперва они проведут все работы самостоятельно, а тела позже передадут полякам.

Тема Волынской резни стала одной из самых острых в отношениях между странами за последние три года и несколько раз провоцировала громкие политические скандалы. В частности, по слухам, это стало причиной увольнения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который допустил резкие высказывания о случившемся на государственном уровне.