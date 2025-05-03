Девушки на пляже в Польше удивили россиянина своей естественностью

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Неожиданное открытие ждало российского туриста на пляже в Польше – но вовсе не в виде необычной природы или польской кухни. Его по-настоящему поразили местные девушки. На побережье Балтийского моря он ожидал увидеть ухоженных красавиц, как на черноморских курортах, а вместо этого столкнулся с полным равнодушием дам к собственной внешности.
По словам путешественника, отдыхающие польки выглядели максимально просто, без макияжа, укладок и модных купальников – "никто за собой не следит". Он отметил, что многие из них не заморачивались с нарядами.
Это, признался он, стало настоящим культурным шоком после пляжей Сочи, где каждая вторая девушка – как с обложки. У наших красавиц каждая деталь образа продумана: макияж, маникюр, стильный купальник, аксессуары. В Польше – все наоборот, все девушки ведут себя расслабленно и выглядят максимально естественно.
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