Путин спросил у Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель

Лидера удивило прозвучавшее на встрече с бизнесменами заявление

На встрече с представителями бизнеса российский лидер Владимир Путин удивился информации о ситуации с картофелем в Белоруссии. Такую реакцию первого лица государства вызвало заявление замруководителя президентской администрации Максима Орешкина, который сказал, что в соседней республике закончились запасы этого продукта.

Лидер РФ было столько удивлен, что даже задал Орешкину уточняющий вопрос, выразив недоумение: как могло случиться, что в Белоруссии, известной своими аграрными традициями, возник дефицит картофеля.

Во время встречи глава государства подчеркнул, что в России необходимо обеспечить устойчивую работу сельского хозяйства, особенно в производстве таких культур, как картофель, сахарная свекла и другие ключевые овощи.

Гендиректор крупнейшей организации "Русид" Марк Гехт пояснил, что полностью заменить нишевые сельхозкультуры импортозамещением невозможно, однако есть как технологии, так и специалисты, способные развивать отрасль. Он заверил, что поставленные задачи по выращиванию картофеля и свеклы будут реализованы к 2030 году.

Путин в ответ заметил, что закупать продукцию можно и у белорусских производителей, которые хорошо разбираются в картофеле. Однако он добавил, что было бы правильно иметь собственные устойчивые объемы производства внутри страны.

Орешкин в ответ на это заявил, что картошка в Белоруссии закончилась.

"Как закончилась?.. Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?" – удивился российский лидер.

К слову, недавно Владимир Путин пошутил над Хинштейном.