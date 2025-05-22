Путин объявил о создании буферной зоны между Россией и Украиной

Лидер рассказал, что перед ВС РФ сейчас поставлена новая задача

Во время совещания с правительством России Владимир Путин сделал важное объявление по российской спецоперации. Президент сообщил, что было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной, ВС РФ занимаются обеспечением этой задачи в настоящий момент.

Глава России указал, что тема безопасности приграничных регионов является очень важной, поэтому необходимо провести работу по разминированию территорий.

"Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет", – сообщил Путин.

По его словам, украинские солдаты и иностранные наемники используют террористические методы. Противник выбирает для обстрелов в приграничье цели, не имеющие военного значения.

Дополнительно Владимир Путин указал, что поручил Минэкономразвития РФ вместе с Администрацией президента подготовить комплексную программу восстановления пострадавших от действий ВСУ районов Курской, Брянской и Белгородской областей. Он отметил, что в приграничных регионах нужно помочь людям вернуть все разрушенное в ходе боевых действий.

Президент подчеркнул, что дополнительная поддержка нужна людям из Курской области и других приграничных территорий. По этому вопросу он намерен провести отдельное специальное совещание.