Депутат ГД Колесник: Британия могла попытаться совершить покушение на Путина

Одну страну заподозрили в покушении на Путина
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Глава России мог погибнуть в ходе зарубежной поездки

Самолет с российским президентом Владимиром Путиным могли попытаться сбить в небе, если бы он предпринял попытку отправиться в Ватикан, где недавно прошли похороны Папы Римского. В этом уверен депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам законодателя, англичане всегда готовы совершить какую-то подлость в отношении России. В частности, убить главу государства, поскольку его политика им неугодна. Он напомнил, что в целом у Москвы сейчас нет доверия ко всем европейским странам, и эта тактика оправдана многолетней историей взаимоотношений.

"Сколько раз мы им верили, столько раз они нас обманывали. Знаменитое выражение "англичанка гадит" никто не отменял. По-другому никогда не было", – сказал депутат в беседе с NEWS.RU.

Ранее военкоры сообщали, что во время недавнего визита Владимира Путина в Курскую область его вертолет оказался в эпицентре атак со стороны беспилотников. Украинцы резко нарастили военную активность в тот момент, когда российский лидер оказался в регионе. При этом силы ПВО смогли не только отразить нападение, но и обеспечить лидеру безопасность во время поездки.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин объявил о создании буферной зоны между Россией и Украиной.

Источник: NEWS.RU
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