Ермак призвал Россию ускориться по вопросу обмена пленными

Между странами возникли новые проблемы

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами намекнул, что процесс обмена "1000 на 1000" с Россией имеет некоторые проблемы и публично обратился по этому вопросу к Москве. Об этом сообщили украинские СМИ.

"Украина "делала свою часть подготовительной работы по обмену пленными 1000 на 1000, а Россия должна ускориться с этим", – сказал он.

Что именно подразумевалось, Ермак не уточнил.

Как ранее сообщалось, Киев передал российской стороне свой список пленных для обмена. Эту информацию также подтвердили в Кремле. Владимир Зеленский отмечал, что они получили аналогичный документ со стороны Москвы.

Эксперты отмечают, что обмена пленными подобного масштаба между странами еще не производилось, поэтому выполнить все за один день, вероятно, не получится. Также, по их мнению, есть трудности с согласованием списков, поскольку в каждом из них есть те, которые одни из сторон конфликта отдавать не хочет. По слухам, Киев хочет получить не только военных, но и гражданских лиц, которые являются фигурантами различных уголовных дел.

Сообщается, что после того, как России и Украине удастся договориться по обмену, между ними состоится второй раунд переговоров о прекращении огня и потенциальном мирном соглашении.

Ранее Путин объявил о создании буферной зоны между Россией и Украиной.