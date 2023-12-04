Почему нельзя жениться в 2024-ом году: что говорят приметы

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Существует поверье, что браки, заключенные в високосные годы, обречены. Якобы такие союзы будут несчастливыми, недолгими и бездетными. Но есть ли в этом рациональное зерно?
По одной из версий, примета берет начало в языческих временах. Считалось, что лишний день принадлежит темным силам, поэтому весь год оказывается "порченым". В христианской традиции роль злого начала играет Дьявол.
Согласно другой версии, корни поверья уходят в историю. Раньше именно невесты сватались к женихам в високосные годы, а не наоборот, вот многие и решили, что такие браки обречены.
А что говорят приметы? Якобы в високосный год один из супругов вскоре умрет, через три года последует развод, а если этого и не произойдет – то непременно начнутся измены, которые впоследствии раскроются.
Однако на самом деле все зависит от поведения самих супругов. Если они любят и уважают друг друга – их брак будет счастливым. А значит, не стоит обращать внимания на поверья: лучше настроиться на позитив и ждать от жизни только хорошего.
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