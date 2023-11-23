Эти цифры в дате рождения сделают вас невероятно удачливым: обратите внимание

Эти цифры в дате рождения сделают вас невероятно удачливым: обратите внимание
Фото: unsplash.com
Расшифровываем судьбу по дате появления на свет

Нумерологи убеждены, что числа невероятно влияют на жизнь человека. И тут крайне важно, когда ему довелось родиться – ведь это несет определяющее значение на судьбу. Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, на что следует обратить особое внимание.

Для того, чтобы правильно разобраться в дате своего рождения, следует складывать цифры. Например, если имеется число 15, то 1+5=6. 

Получили единицу – вас ждет популярность и высокое положение в оществе. Двойка дает большую любовь. Тройка способствует карьерным продвижениям, а четверка об обилии имущества у человека. Пятерка сулит постоянную битву и активность по жизни, шестерка – способность преодолевать все трудности и процветать в различных сверах, семерка – число воинов, сильных духом людей. Если насчитали у себя восьмерку, то вас ждет покровительство со стороны Вселенной во всех делах, а персона с девяткой обязательно будет эгоистичной.

Как сообщает "Пятый канал", если цифры в дате рождения повторяются два раза – это не очень хорошо. А если три – это невероятная удача.

Источник: Пятый канал

Финляндия закрывает почти всю границу с Россией: останется только один переход

Хельсинки утверждает, что меры вовсе не направлены против соседей

Непогода ударит с 23 ноября: всех предупредили об "аномальной барической пиле"

Есть несколько способов справиться с предстоящим явлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей