Эти цифры в дате рождения сделают вас невероятно удачливым: обратите внимание

Расшифровываем судьбу по дате появления на свет

Нумерологи убеждены, что числа невероятно влияют на жизнь человека. И тут крайне важно, когда ему довелось родиться – ведь это несет определяющее значение на судьбу. Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, на что следует обратить особое внимание.

Для того, чтобы правильно разобраться в дате своего рождения, следует складывать цифры. Например, если имеется число 15, то 1+5=6.

Получили единицу – вас ждет популярность и высокое положение в оществе. Двойка дает большую любовь. Тройка способствует карьерным продвижениям, а четверка об обилии имущества у человека. Пятерка сулит постоянную битву и активность по жизни, шестерка – способность преодолевать все трудности и процветать в различных сверах, семерка – число воинов, сильных духом людей. Если насчитали у себя восьмерку, то вас ждет покровительство со стороны Вселенной во всех делах, а персона с девяткой обязательно будет эгоистичной.

Как сообщает "Пятый канал", если цифры в дате рождения повторяются два раза – это не очень хорошо. А если три – это невероятная удача.