Названы самые удачливые знаки зодиака в канун 2024 года

Астролог Павел Глоба рассказал свой прогноз

Энергию, удачу и трансформации несет с собой наступающий 2024 год Зеленого Деревянного Дракона. Однако для некоторых знаков зодиака он будет особенно успешным и щедрым на события, и удачные дни начнутся в самое ближайшее время. Известный астролог Павел Глоба выделил четырех счастливчиков, которым будет невероятно везти в канун нового года.

По мнению предсказателя эти знаки начнут чувствовать влияние Дракона уже в ближайшее время. Их ждет реализация планов, признание заслуг и даже возможно крупный выигрыш в лотерею. Эти знаки: Овен, Близнецы, Рыбы и Скорпионы.

Овен

Этому знаку зодиака Павел Глоба советует сконцентрироваться на работе. Непредвиденное повышение, поощрение со стороны руководителя – удача может улыбнуться в самый неожиданный момент.

Близнецы

Идеи и планы этого знака зодиака совсем скоро воплотятся в жизнь. Поэтому близнецам астролог советует сконцентрироваться на действии, а не на ожидании чуда.

Рыбы

Этому знаку зодиака следует сделать упор на сферу финансов. Обнажите все свои таланты и звезды скоро улыбнутся – посоветовал рыбам Глоба.

Скорпион

Не бояться сложных задач и идти на пролом следует всем Скорпионам. В ближайшее время звезды принесут много новых возможностей, а вместе с ними и финансовый успех.

Ранее астрологи поделились, каким знакам зодиака предстоит идти на жертвы ради успеха.