Только два знака Зодиака: кому улыбнется в 2024 году невероятная удача

Везение - прихоть Вселенной, которая дарует шанс избранным

Удача – вещь крайне непредсказуемая. Часто обходит стороной и появляется невероятно, как гром среди ясного неба. Однако ее можно предугадать – если обратиться к звездам. Астролог Алина Лебедева рассказала, кому из зодиакального круга светит невероятное везение – на этот раз всего лишь двум знакам Зодиака.

Рыбы

Вот уж кто точно может смело претендовать на звание самого главного баловня судьбы в 2024 году. Для вас будет все складываться как нельзя лучше. Куда ни пойдете – всюду манна небесная! От Плутона, Урана и Нептуна поступят невероятные интуитивные нити. И уж тут изворотливые Рыбы станут хозяевами своего положения.

У вас усилится интуиция, что позволит принимать чаще верные решения. Сведетесь с надежными людьми и реализуете давнее дело.

Скорпионы

Скорпионы тоже окажутся невероятными везунчиками. Везение придет, правда, не в классическом понимании этого слова. Удача – как раз заветный приз ваших испытаний, через которые придется пройти.

"Первая половина года для этих знаков зодиака будет очень сложной, трансформационной и кризисной. Это самое лучшее время для того, чтобы Скорпионы активировали свои таланты и лучшие качества", – указала астролог для "Пятого канала".