Названы пять имен женщин-хищниц: отобьют мужа

Некоторые дамы не привыкли церемониться с чужими чувствами

В современном мире появляется все больше девушек, которые используют обольщение как инструмент решения собственных проблем и получения выгоды. Для таких дам чужие чувства ничего не стоят. Известный астролог и ясновидящая Галина Янко рассказала, какие имена чаще всего носят женщины-хищницы.





Виктория



Вероника

Алла





Анастасия



Варвара