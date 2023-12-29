Названы пять имен женщин-хищниц: отобьют мужа

Некоторые дамы не привыкли церемониться с чужими чувствами
В современном мире появляется все больше девушек, которые используют обольщение как инструмент решения собственных проблем и получения выгоды. Для таких дам чужие чувства ничего не стоят. Известный астролог и ясновидящая Галина Янко рассказала, какие имена чаще всего носят женщины-хищницы.
Виктория
Обычно такие девушки являются очень хитрыми и умными, однако прикидываются наивными и доверчивыми. Виктории стараются заполучить в свои сети богатых представителей мужского пола, которые смогут обеспечить им удовлетворение всех потребностей.
Вероника
Вероники обычно очень милы и обаятельны. Природный дар убеждения позволяет таким девушкам превращать мужчин в рабов. Главная задача Вероники – найти мужчину, который будет решать за нее все ее проблемы.
Алла
Алла обладает неиссякаемой энергией, которая позволяет ей заполучить любого мужчину. При этом обычно обладательницы этого имени отдают предпочтение мужчинам более младшего возраста. Романы с молодыми парнями позволяют Аллам чувствовать себя желанными и привлекательными.
Анастасия
Анастасия спокойно может увести мужчину из семьи. Именно поэтому таких женщин часто называют хищницами. Они привлекательны, красноречивы, умны и умеют показать себя. Флирт с женатым мужчиной – обычное дело для Анастасии, которая любит добиваться сложных целей.
Варвара
Варвары также не стесняются отнимать мужчин у других женщин. Если такая девушка нацелилась на молодого человека, пиши пропало. В ход могут пойти любые ухищрения. При этом Варвары всегда стараются выбирать состоятельных и солидных мужчин.
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