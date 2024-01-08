Катастрофа и крах: раскрыты предсказания Мессинга на 2024 год

Пророк предрек переломный момент

Вольф Мессинг — известный советский предсказатель и гипнотизер. Кто-то относился к нему со скептицизмом, кто-то смеялся над его предсказаниями. Однако, если верить слухам, ему доверял сам Сталин. Предсказатель помогал вождю принимать важные решения и заранее предрек его смерть. Как и говорил Мессинг, правитель скончался в еврейский праздник Пурим.

В своих предсказаниях 2024 год Мессинг назвал переломным. Иллюзионист отмечал, что в этот период начнет стремительно развиваться медицина во всем мире, а цифровые технологии достигнут такого уровня, что значительно облегчат жизнь обычным людям. Однако это означает и то, что личные данные и безопасность окажутся под угрозой.

Также предсказатель предрек экологическую катастрофу Земле. В 2024 году проблема начнет обостряться быстрее, и вскоре державам придется сплотиться во имя спасения планеты.

По мнению Вольфа Мессинга, в 2024 году многие страны ждет экономический крах и кризисы. Кроме того, увеличится число безработных, а многие предприятия будут закрываться. Тем не менее это может стать толчком для развития в новых направлениях. Предсказатель советовал не стоять на месте и развивать в себе новые способности.



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