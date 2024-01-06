Астрологи раскрыли тайну наступившего года: каким он будет для знаков Зодиака

Успех или неудачи, радость или проблемы ждут нас в новом году - все увидели эксперты-эзотерики
Наступивший год, конечно же, будет разным для всех знаков зодиака. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать от будущего всем знакам.
Овен
Новый год – новые возможности, таким станет девиз этого знака. Осуществлять идеи, не бояться неопробованного – все это для Овнов. Период прибыли и крупных покупок, а для кого-то – и встреча половинки. Однако не исключены конфликты и споры, поэтому берегите отношения, особенно сложными для них будут март и октябрь. Весной не исключены проблемы со здоровьем. Кроме того, люди, которым вы верили, могут обмануть – скорее всего, это деловые партнеры. Однако вторая половина года принесет успех в спорте и любви.
Телец
Успех и реализация идей ждет и Тельцов. Исполнение желаний продлится почти весь год, а если что-то не получилось, то это вас просто уберегли от худшего. Интеллектуальные проекты особо удачными будут во второй половине года, они могут принести неплохие доходы в случае удачной реализации. Конец лета и осень могут угрожать дружеским отношениям, так что берегите друзей. Не спешите и тратить деньги в конце года. Весной и летом – период удачных путешествий, но весной же стоит быть внимательными к финансам и имуществу.
Близнецы
После длительного периода застоя Близнецов ждут неожиданные вероятности успеха. Придет покровительство от нужных лиц, наступит отличный период для вложения средств. В начале сентября и в конце года лучше не путешествовать. Обратите внимание на детей, им может понадобиться ваша поддержка. Во второй половине года ждите перспектив и реализации идей.
Рак
Компенсация потерь и воплощение давно вынашиваемых идей ждет в этом году Раков, а также появление новых друзей и покровителей. Возможны переезды и изменения в карьере. Основной успех ждет Раков в следующем году, но вторая половина текущего позволит к нему подготовиться. Стоит обратить внимание на проблемы родителей и связанное с жильем.
Лев
Львам приготовиться к карьере, особенно если есть возможность получить работу вдали от дома. Период основной активности – осень, чуть раньше, в агусте, внимательнее к дорогам и транспорту, в том числе и личному. И да, беречь близких и родных гороскоп советует и этому знаку.
Дева
Девам будет везти вдали от дома, особенно если вложиться в недвижимость в другом городе и опереться на предложенную помощь. В течение года будет происходить внутренний раздрай, связанный в личным, но оптимизм и взгляд вперед помогут справиться. Удача ждет в сентябре, принося награду за все пережитое. С середины августа по середину сентября, впрочем, не исключены трудности в семье, в этот период не стоит делить имущество, чтобы не понести реальные потери.
Весы
Двоякий получается год. С одной стороны, сложности в реализации идей в первые полгода. С другой – тогда же будут выгодные обстоятельства, пренебрегать которыми нельзя. Ожидается немало срывов и потерь, но жалеть уходящих партнеров не нужно, важнее здоровье. В конце весны раскроются возможности для успеха вдали от дома. А вот с июля и до весны будущего года – разочарования и личные отношения введут в коллапс.
Скорпион
Много шансов для работы, которыми надо пользоваться. Срыв планов и проблемы с близкими будут, но это не страшно, важнее здоровье. Высоки шансы у Скорпиона для карьерного роста, вторая половина осени пройдет под знаком успеха. Первая половина года – время опоры на семью, партнеров, друзей. Не оставайтесь в одиночестве даже с работой.
Стрелец
Деловые успехи и профессиональный рост, а также шансы в любви – вот каким будет год для Стрельца. Завязавшиеся в дороге и в соседних регионах романы могут окончиться свадьбой. Вторая половина года – время появления отличных партнеров, однако тогда же возможны проблемы с друзьями. Осторожнее с планами в марте. Обратите внимание: могут предложить деловые отношения, соглашайтесь.
Козерог
Много творчества, радость от удачной работы, интересные возможности и масса поездок и знакомств – таково краткое описание года для Козерогов. Удачный период для строительства своего жилья и преумножения имущества. Не спешите за новым, улучшайте и умножайте имеющееся. К переменам приготовьтесь к осени, а к самореализации – зимой.
Водолей
Глобальная вспышка удачи и известности, новые возможности, личная жизнь и путешествия – вот чего ждать от 2024 Водолеям. Осторожнее на дороге весной и осенью. Летом возможны успехи в любви и не исключено прибавление в семье. Избегайте ремонтов летом и осенью этого года.
Рыбы
Путешествия, командировки, дороги – собирайте чемоданы, Рыбы. Удачный период для выступлений и обучения. Отличный период для вложений и материального роста. Осенью может быть очередная волна идей, не исключено, что она приведет к дальним дорогам. Если есть возможность, стоит купить недвижимость.
Ранее мы писали, какие знаки ждут серьезные перемены в этом году.