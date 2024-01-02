Три знака Зодиака ждут глобальные изменения в жизни в 2024 году

Три знака Зодиака ждут глобальные изменения в жизни в 2024 году
Фото: unsplash.com
Перемены наступят у многих, но чтобы ничего не испортить, нужно учитывать эти важные моменты

Перевернуть страницу нового годового календаря – особый ритуал. Для многих он означает новую жизнь, иные поступки. Определенные знаки Зодиака перемены и правда ждут, но надо быть к ним готовыми и не пропустить важные детали. Тогда счастье и удача не минуют дом.

Январь астрологи соотносят с первым Домом в натальной карте. Этот месяц связывается с внешностью человека и тем, как он себя воспринимает. Потому-то и начинает в начале какого-то периода тянуть к переменам. Возможно, в начале наступившего года нагрянут новые цели, удастся решить некоторые проблемы внутри себя или поменять имидж. Не останавливайте себя, период благодатен для трансформации себя и работы над своими вопросами.

В заботе о себе знаки Зодиака смогут оттенить свою уникальность и приманить удачу, но не стоит ждать ее со стороны, нужно работать, ибо сделанное в январе повлияет на весь год. Время сейчас отлично подходит для эзотерических и психологических практик, обетов и зароков. Не помешает почаще хвалить себя и видеть положительное в других людях. Неплохо бы и про красоту не забывать – например, отличная идея делать макияж на работу.

В основном энергия достанется Скорпионам, Козерогам и Стрельцам. А под их влиянием и остальные представители Зодиака могут приблизиться к воплощению давних мечтаний. Эти знаки ощутят уверенность в своих силах, что выведет их на новый уровень. Однако никому не лишне будет немного саморазвития – можно начать учить какой-то язык или записаться на курсы повышения квалификации. В конце концов внутренние перемены по-новому направят взгляд на то, что происходит вокруг, и помогут привлечь удачу.

"С точки зрения астрологии, месяц подсказывает, что работать нужно над собой. Все вокруг – зеркало, которое отражает нас самих", – отметила астролог.

В жизни названных знаков ускорится наступление некоторых событий и даже возможны перемены, на 180 градусов могущие развернуть их судьбы. Однако гороскоп не говорит, что другие представители Зодиака не получат ничего.

В январе лучше всего прописывать цели на год, но лучше сделать это до середины месяца, поскольку Солнце в первую половину стоит в Стрельце, а позже переходит из огненного знака в стабильные владения Козерога.

Переговоры, покупки, продажи, важные решения и прочее лучше всего запланировать на даты Рождества, старого Нового года, 21 и 30 числа января. Высшие силы особо благосклонны в этот период и можно рассчитывать на их поддержку.

Впрочем, не весь январь будет сказочно-добрым. Неблагоприятные даты тоже есть, и в эти дни не стоит начинать глобальные цели и принимать важные решения. Так, 14 января, 19-го и 24-го постарайтесь избегать серьезных действий и решений, ибо лунные дни в эти числа называются "пустыми руками" – все начатое в эти даты закончится пшиком. Гороскоп предупреждает, что и 25 января стоит быть осторожным, потому что полнолуние выплеснет много энергии, а решения, принятые на пике эмоций, могут потом аукнуться неприятно.

Лучше всего в этот день отдыхать или медитировать. А вот ссориться и конфликтовать не рекомендуется, как и выяснять отношения. В эти даты, как пишет "Пятый канал", лучше отступить из соображений дипломатичности.

 

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака в новом году будут самыми везучими.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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