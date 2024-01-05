Чего ждать от рожденных в год Дракона детей: астрологический прогноз

Чего ждать от рожденных в год Дракона детей: астрологический прогноз
Фото: unsplash.com
Знак наделит тех, кто появится в 2024 году, определенными чертами

Цифра 2024 года – 8, символ силы и постоянного притока энергии, а также стабильности и финансовой удачи. Рожденные в этом году малыши будут наделены смелостью, терпением и стремлением к победе, а значит, их ждет удача в жизни благодаря энергии успеха. Но также характер может получить и негативные черты: гнев, раздражительность, жестокость. 

Январские малыши получат определенную жизненную миссию и их ждет немало перемен. Родителям придется научиться правильно распределять данную ребенку энергию. Это будут бескорыстно любящие мам и пап дети, но неусидчивые и торопливые.

Февральские малыши будут целеустремленными и успешными баловнями судьбы, получившими немало возможностей от небес. Им надо будет научиться работать в команде, приходить к компромиссам и мирно решать вопросы. Родителям стоит обратить внимание на поведение ребенка в коллективе, а также научить самостоятельности как можно раньше. Эти дети с трудом переживают обман и оскорбления.

В марте родятся командиры и лидеры, с юных лет умеющие руководить и распоряжаться. Главное не позволить сильным чертам успешных детей превратиться в надменность и тщеславие. Их также придется учить сосредоточенности и почаще хвалить.

Апрельским малышам подарена будет отличная интуиция, память и организованность. Это может компенсироваться медлительностью, но не нужно ругать их, стоит лучше научить планировать день. Из них получатся отличные старшие братья и сестры.

Мудрые и светлые детишки появятся в мае, умеющие помочь друзьям, имеющие аналитический склад ума. Их надо с самого начала учить понятиям "хорошо" и "плохо", кроме того, детям мая необходимы коллектив и общение.

Смышленые и умные малыши придут в мир в июне. Сидеть спокойно они не смогут, интересуясь сразу всем. Милые дети с переменным настроением, отличные манипуляторы, тонко чувствующие, на каких струнах души стоит сыграть. Им не помешает уравновешенность и сдержанность, привитая родителями.

Июльские дети – настойчивые и эмоциональные, умеющие справляться с большим количеством задач. Лидерские таланты и тяга к материальному – сигнал для родителей, что не стоит баловать ребенка подарками и деньгами, этого должно быть в меру. Также им стоит привить честность, эти дети могут научиться обманывать.

Август подарит умненьких и одаренных интуицией детей, но они могут расти капризными, так что задача родителей не вестись на манипуляции, а просто любить и заботиться. Малыши добьются в жизни успеха.

Проницательные и успешные мальчики и девочки появятся в сентябре. Они будут расти самостоятельными и умеющими преодолевать трудности. Их важно просто поддерживать и одобрять.

Яркие и целеустремленные октябрьские малыши будут поражать обаянием и чутко ощущать чужие эмоции и свой внутренний мир. Родителям надо научить правильному выбору и почаще хвалить.

Ноябрь подарит мамам и папам одаренных детей с громадным жизненным потенциалом, необычным мышлением и развитым интеллектом. Они не будут жить по правилам, поэтому при наказании стоит подумать, не сделаете ли вы хуже.

Декабрьские дети будут творческими, спокойными, общительными, но у них будут сложности раскрытия дара из-за пассивности и нерешительности: родители должны будут помочь детям раскрывать их талант.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака придется пойти на жертвы в декабре.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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