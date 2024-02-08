Конфликт на Украине завершит Восьмой – предсказание Ванги. Кто это?

Ясновидящая оставила большое наследие

Затянувшийся конфликт на территории украинского государства продолжает находиться в фокусе внимания международной общественности. Многие с нетерпением ждут, когда сторонам удастся договориться и прекратить кровопролитие. Любопытное пророчество на этот счет осталось от известной болгарской ясновидящей Ванги.



Среди оставленного пророчицей наследия было обнаружено предсказание, которое можно интерпретировать как относящееся к текущим событиям. Так, по словам Ванги, конфликтная ситуация между двумя соседствующими странами должна завершиться, когда "на трон взойдет Восьмой".

Что касается сроков, болгарская ясновидящая предсказывала, что конфликт продлится в районе двух лет. Таким образом, в самое ближайшее время можно рассчитывать на его завершение.

Толкователей очень интересует, кто может быть тем таинственным Восьмым правителем. Как отмечают эксперты, возможно, речь идет о следующем президенте России. Два срока в нашей стране правил Борис Ельцин, затем еще два Владимир Путин, следом один срок на посту президента был Дмитрий Медведев, а затем снова Владимир Путин – опять же на два срока. Соответственно, следующий президент станет восьмым, если считать количество сроков.

Впрочем, это можно отнести и к руководителю Украины. Эту страну успели возглавить Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Петр Порошенко. Действующий лидер – Владимир Зеленский тоже восьмой по счету. Возможно, уже при нем ситуация разрешится.

Ранее "Утро.ру" приводило любопытное предсказание греческого монаха по поводу украинского конфликта.