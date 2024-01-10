Раскрыто страшное пророчество монахини Серафимы для всего человечества

Предсказание коснется всех

Монахиню Серафиму знают немногие, однако те, кто знаком с этим именем, подтверждают, что ее пророчества – не пустой звук. В советский период именно она сказала, что в скором времени церкви будут восстанавливаться и преследования за религию прекратятся. Так и случилось после распада СССР.

Перед смертью Серафима сделала свое последнее предсказание, над которым многие гадают по сей день.

По словам предсказательницы, в будущем люди перестанут друг с другом общаться, и это станет концом человечности. Главным критерием оценки значимости человека станут деньги, и все вокруг помешаются, мечтая о шикарной жизни.

На этом прорицательница не остановилась. По ее мнению, за вожделение богатств людей и настигнет кара — золото будет повсюду, но потеряет свою ценность. Серафима сообщила, что главным в жизни всех людей станет вода, которой не будет хватать.

"Все будут искать воды, а на земле им привидятся лужи. Но вместо воды будет блестеть раскаленная смола", — предрекла умирающая ясновидящая.

Подсказала Серафима и то, как уберечься от кары Божьей. По мнению женщины, спасутся те, кто живет в деревнях. И только отказавшись от всех своих богатств и материальных ценностей, можно получить прощение.

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