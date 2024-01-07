Что принесет 2024 год Дракона: предсказание парапсихолога

Новый 12-месячный период выдастся не простым

С 31 декабря на 1 января сменится числовой код года, и мы увидим вместо 2023 уже 2024. 2024 год имеет в своем числовом коде только четные цифры. Двойки символизируют партнерские отношения, а 4 неподвижность, заземление. 4 отвечает за семью, дом и стабильный бизнес. Таким образом, год предстоит неповоротливый и тяжелый энергетически. Об этом рассказала известный парапсихолог Алена Полынь. Время будет даже как-то замедленно двигаться, отмечает эксперт. Необходимо искать партнеров, создавать семьи.

10 февраля мы встретим год Дракона, и помимо чисел, сменится хозяин года. В отличие от Кролика (а год Кролика – это год динамичный и год нецивилизованных наказаний), год Дракона – это мощный, справедливый год лидеров. При этом лидеров, которые могут объединять людей общей идеей, а не тиранией.

В 2024 году все приобретет затяжной характер. Проявят себя Стихии и появится опасность с воздуха. Год способен иметь сильные перегибы: будет либо очень жарко, либо очень холодно. Принесет он, к сожалению, также новые болезни.

Особо внимательными стоит быть людям, рожденным в год Дракона, ведь раз в 12 лет хозяин года спрашивает со своих подопечных, что они делали 12 лет, предупредила Алена Полынь.

