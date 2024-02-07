Прогноз многих удивил

На международной арене продолжают внимательно следить за развитием событий, захлестнувших украинское государство. Греческий иеромонах Элпидий с острова Родос сделал шокирующее предсказание о дальнейших событиях.



Европейский монах считает, что в ближайшее время в конфликтную ситуацию могут напрямую втянуться страны Североатлантического альянса, а также другие европейские государства. Впрочем, Элпидий считает, что это не поможет блоку НАТО, и он будет повержен.

По мнению монаха, некоторые европейские страны и вовсе могут быть разрушены по итогам завершения конфликта. Более того, старец считает, что спасение получат только те, кто сумеют затаиться и не навлекут на себя гнев российских военных.

"Уцелеют лишь те, кто притворится мертвым в схватке с русским медведем", – рассказал священник.

Монах уверен, что итог конфликта решен, и победа останется за российской армией.

К слову, ранее знаменитый индийский пророк предупредил о катаклизмах в 2024-м году.