Греческий монах сделал предсказание об Украине: "Притворится мертвым"

Греческий монах сделал предсказание об Украине: "Притворится мертвым"
Фото: www.unsplash.com
Прогноз многих удивил

На международной арене продолжают внимательно следить за развитием событий, захлестнувших украинское государство. Греческий иеромонах Элпидий с острова Родос сделал шокирующее предсказание о дальнейших событиях.

Европейский монах считает, что в ближайшее время в конфликтную ситуацию могут напрямую втянуться страны Североатлантического альянса, а также другие европейские государства. Впрочем, Элпидий считает, что это не поможет блоку НАТО, и он будет повержен.

По мнению монаха, некоторые европейские страны и вовсе могут быть разрушены по итогам завершения конфликта. Более того, старец считает, что спасение получат только те, кто сумеют затаиться и не навлекут на себя гнев российских военных.

"Уцелеют лишь те, кто притворится мертвым в схватке с русским медведем", – рассказал священник.

Монах уверен, что итог конфликта решен, и победа останется за российской армией.

К слову, ранее знаменитый индийский пророк предупредил о катаклизмах в 2024-м году.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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