Предсказание Жириновского на март 2024 года поразили народ

Политик рассказал, чего стоит ждать народу

При жизни Владимир Жириновский успел сделать много предсказаний на будущее. Современникам тогда казалось, что политик просто предпочитает эпатировать публику, однако со временем, когда многое из сказанного стало сбываться, мнение к нему поменяли.

Недавно всплыло еще одно пророчество Жириновского на март 2024 года, которое поразило народ. По словам покойного лидера ЛДПР, в этом месяце начнутся такие серьезные изменения, которые приведут к тяжелым последствиям для многих людей в мире. Например, он говорил, что президентские выборы в США не состоятся, поскольку страна начнет рушиться изнутри.

Далее Жириновский предсказывал новое обострение на Ближнем Востоке, которое приведет к глобальным потрясениям. Путин, уверял политик, снова станет президентом России, а к 2040-му году он наконец сможет объединить весь Русский мир.

Ранее народ вспомнил об еще одном предказании Жириновского, которое он сделал однажды Ивану Урганту. Тогда лидер ЛДПР просил ведущего развестись с супругой, поскольку вскоре его признают врагом народа и он может подставить свою возлюбленную.