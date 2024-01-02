Прогнозы Жириновского продолжают сбываться: предсказание на 2024 год

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Ушедший год, как и два предыдущих, выдался нелегким. И не всегда запомнившиеся нам события были позитивными. Несколько раз в Сети всплывали прогнозы одного из самых неоднозначных политиков России Владимира Жириновского. Сейчас можно понять, что из его предсказаний сбылось.
Почти два года назад не стало эпатажного, яркого и импульсивного политика, которого знали все и который никого равнодушным не оставлял. Одни его обожали за прямоту и честность, считая великолепным оратором, другие называли клоуном и шутом. Но многие признали, что некоторые вольные или невольные предсказания политика сбываются.
Так, например, Владимир Жириновский предсказал начало СВО в феврале 2022 года, а раньше – то, что будет происходить на Ближнем Востоке. Начавшийся военный конфликт между сектором Газа и Израилем говорят в пользу предсказаний политика о третьей мировой войне.
2024 год только начался. На него у Жириновского тоже были прогнозы, и в конце года можно будет сделать вывод, что из них сбылось. Например, лидер одной из партий предсказывал, что в 2024 году в США не будет выборов, потому что не станет самой страны. Причиной исчезновения Америки Жириновский назвал межнациональные конфликты внутри. И предсказанные им события, судя по словам политика, изменят мир навсегда. Что ж, остается только проверить.
Ранее мы рассказывали, что Жириновский предсказал Урганту нелегкую судьбу, и прогноз частично сбылся – ведущего убрали из эфира.
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