Ядерная война и финансовый сбой: предсказание Глобы на 2024 год

Ядерная война и финансовый сбой: предсказание Глобы на 2024 год
Фото: unsplash.com
Эксперт не исключает также ядерной войны на Ближнем Востоке, а кроме того, предсказывает финансовые сбои

Новый год, как всегда, несет сюрпризы и перемены. Астрологи проследили путь звезд и делают осторожные предсказания. Тамара Глоба не исключает в ближайшие три года ядерной войны на территории стран Ближнего Востока, однако надеется, что стороны придут к переговорам.

"Они договорятся. Очень хорошее время для построения мира", – отмечает астролог.

Кроме того, эксперт предупреждает о риске воздушных перелетов в новом году и особенно советует проявить внимание путешествующим во время самого праздника. Нелегкий период, по словам эксперта, захватит часть января и февраля, последнюю треть марта и немного – в середине апреля. В конце августа и сентябре нас ждут аварии и поломки разной техники.

Что касается денег, Тамара Глоба предупредила о возможном финансовом сбое в августе и декабре, а также о сюрпризах от доллара во второй половине года. Цифровой валюте она предсказала постепенное развитие.

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Источник: Шоу "Надежда Стрелец" ✓ Надежный источник
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