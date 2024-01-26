"Будут умирать молодые": ясновидящая сделала страшное предсказание на 2024 год

"Будут умирать молодые": ясновидящая сделала страшное предсказание на 2024 год
Фото:freepik.com
Арчена считает, что високосный год будет очень тяжелым

Прорицательница Арчена сделала предсказание на текущий год. По словам ясновидящей, впереди нас ждут тяжелые испытания, болезни и катаклизмы. Особенно сложно придется россиянам в первой половине високосного года, поделилась Арчена. 

Провидица отметила, что с середины лета в экономике нашей страны произойдут сильные изменения. Новые возможности Россия получит благодаря африканским странам. Как именно это произойдет, индийская прорицательница не уточнила. 

Видения сообщили Арчене и о проблемах со здоровьем, которые ждут россиян в наступившем году. Она рассказала, что молодые люди будут больше, чем обычно, умирать от проблем с сердцем. Кроме того, на мир обрушится болезнь, которая поразит легочную систему.

Поведала предсказательница и о катастрофах, которые подготовил 2024 год. Она сообщила, что вода нанесет вред части Соединенных Штатов и западным территориям Южной Америки. Часть Европы ждут сильные землетрясения. Толчки, по мнению Арчены, придутся на страны Средиземноморья. 

Ясновидящая сообщила, что в текущем году вспыхнет несколько новых военных конфликтов, однако не следует опасаться масштабных войн. 

Ранее стало известно о жутком предсказании Ванги.

Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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