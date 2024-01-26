"Будут умирать молодые": ясновидящая сделала страшное предсказание на 2024 год

Арчена считает, что високосный год будет очень тяжелым

Прорицательница Арчена сделала предсказание на текущий год. По словам ясновидящей, впереди нас ждут тяжелые испытания, болезни и катаклизмы. Особенно сложно придется россиянам в первой половине високосного года, поделилась Арчена.

Провидица отметила, что с середины лета в экономике нашей страны произойдут сильные изменения. Новые возможности Россия получит благодаря африканским странам. Как именно это произойдет, индийская прорицательница не уточнила.

Видения сообщили Арчене и о проблемах со здоровьем, которые ждут россиян в наступившем году. Она рассказала, что молодые люди будут больше, чем обычно, умирать от проблем с сердцем. Кроме того, на мир обрушится болезнь, которая поразит легочную систему.

Поведала предсказательница и о катастрофах, которые подготовил 2024 год. Она сообщила, что вода нанесет вред части Соединенных Штатов и западным территориям Южной Америки. Часть Европы ждут сильные землетрясения. Толчки, по мнению Арчены, придутся на страны Средиземноморья.

Ясновидящая сообщила, что в текущем году вспыхнет несколько новых военных конфликтов, однако не следует опасаться масштабных войн.

Ранее стало известно о жутком предсказании Ванги.