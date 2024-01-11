Всплыло страшное предсказание Ванги: чем грозит России "Темный лось"

Всплыло страшное предсказание Ванги: чем грозит России "Темный лось"
Фото: unsplash.com
Вскоре старые устои полностью разрушатся

Уже не первый год россияне, да и жители всего мира, забыли о спокойном и мирном состоянии. Постоянно что-то случается, не давая расслабиться. События на мировой арене, происходящие в последние пару лет, явно не обещают тишины и покоя. Плеснуло масла в огонь очередное предсказание слепой болгарской ясновидящей.

В Сети то и дело появляются пророчества Ванги, которой нет на свете уже почти тридцать лет. Болгарская бабушка стала одной из самых знаменитых ясновидящих. Ей приписывают попадание в десятку с самыми яркими катаклизмами последних десятилетий. Кум пророчицы Сергей Косторной явил миру очередное видение своей родственницы, на сей раз – для наступившего года. По его словам, еще четыре года назад началось обрушение старых устоев и процесс этот продлится до 2030 года. Человечество ждут нестабильные годы.

"2024 год начинает новый цикл, год Темного лося", – передал слова покойной предсказательницы Косторной.

Кум Ванги предупредил о том, что в наступившем году Россию, как и остальное человечество, еще не отошедшее от пандемии коронавируса, ждет очередное потрясение на тему здоровья. Он рассказал, что с Востока придет еще одна хворь, на сей раз какой-то грибок. Год "Темного лося" может принести страшные потрясения россиянам и жителям других стран.

Ранее мы писали о предсказании Ванги, в котором она предупреждала о развитии цифровых финансов и будущем навыке людей телепатически общаться с животными.

Источник: Программа "Сегодня вечером" ✓ Надежный источник
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