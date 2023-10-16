Конец света и опасный вирус: что предсказала белорусская Ванга

В Советском Союзе была коллега болгарской целительницы и прорицательницы Ванги

Белорусская знахарка Федора Конюхова обладала не меньшими способностями, чем ее знаменитая "сестра по дару" из Болгарии. Научные институты активно изучали дар "колдуньи" из белорусских краев.

Поговаривают, что она даже сотрудничала со спецслужбами и лечила космонавтов Андрияна Николаева и Валентину Терешкову. За предсказаниями Конюховой шли толпами.



"Придет время, вирус усыпит, считай, народ, как когда-то было – когда на Земле оставалось 15 человек в живых. Потом население выросло в миллионы раз. К этому идет… Вирус не уйдет, я рассчитываю так" – так предсказала Конюхова.

Белорусская знахарка уверяет, что заранее знала о грядущей пандемии коронавируса. Она считает, что новое заболевание уже никуда не денется и еще немало жителей земли умрут от ковида. Но в дальнейшем, предсказывает Федора, опасность ковида будет примерно как у обычного гриппа.

Кроме того, целительница утверждает, что происхождение ковида – искусственное. В одном из видений она разговаривала с "родителями" смертельного вируса, которые признались ей в причастности к будущей пандемии.

Про конец света ясновидящая говорит как про нечто решенное. Гибнут люди, постоянные войны и вооруженные нападения, взрывы – все это печально закончится для теперешней цивилизации.

Напомним, когда-то Ванга назвала Киркорову имя его суженой.

