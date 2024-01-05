Встреча с инопланетянами и кошачий язык: пророчества Ванги на 2024

Встреча с инопланетянами и кошачий язык: пророчества Ванги на 2024
Фото: unsplash.com
Легендарная болгарская ясновидящая и через три десятка лет после своей смерти порой попадает "в десятку"

Ушедшая из жизни 27 лет назад прорицательница Ванга по-прежнему на слуху, ее предсказания до сих пор пользуются популярностью . На 2024 год у ясновидящей тоже есть прогнозы.

Когда-то "бабушка Ванга" предрекла распад Советского Союза, затопление подлодки "Курск", теракт 11 сентября в Америке. Из свежих "попаданий" – предсказание о пандемии 2020 года и "огненный дождь" в феврале 2022 года.

В наступившем году Ванга предрекает землянам мирные контакты с представителями внеземной цивилизации, а также новый источник энергии вместо привычных угля и газа. Пророчица уверяла, что человечество поймет, как пользоваться энергией космического вакуума, что сыграет в пользу экологической чистоты планеты и сохранения ее природных богатств.

А еще в этом году, как передают видения болгарской провидицы, люди обретут телепатию и научатся говорить с домашними питомцами и дикими зверями.

Цифровая реальность в области финансов уже давно началась. Банковская карта, СБП, переводы денежных средств и онлайн-покупки много лет являются привычной для нас реальностью. Ванга предсказала финансовую революцию и полный уход наличных из оборота, что сделает денежные операции прозрачнее и доступнее.

Уже сейчас искусственный интеллект вовсю набирает обороты и входит во многие отрасли жизнедеятельности людей. Неисключено, что вскорости ИИ заменит людей на тяжелых и рутинных работах. А пророчества Ванги говорят, что могут сбыться сюжеты из фантастики, когда машины обретали разум и сознание. По ее видениям, наступивший год еще дальше продвинет человечество в прогрессе использования "умных машин" и возможны бурные дискуссии на тему скорости, с какой развивается нечеловеческий разум.

Ранее астрологи предсказывали, что рубля в нынешнем его виде не станет и в этом году многое изменится в финансовой отрасли.

Источник: Красный Север ✓ Надежный источник
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