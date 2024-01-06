Чипы в теле и медицина по ДНК: прогноз цифрового разума на 2024 год

ИИ предложил свой вариант развития событий

ИИ развивается стремительными темпами. В прошлом году отмечен настоящий прорыв. Искусственный разум решили спросить на тему прогноза наступившего года. Пророчество получилось неоднозначное.

Одна из выбранных моделей ИИ предположила, что их будущие "коллеги" покажут признаки общего разума, так что появление интеллектуального агента, способного на выполнение любых задач, перевернет человеческое общество.

Прогнозирует электронный прорицатель и начало творческих способностей у систем. Однако даже сейчас люди не поспевают за скачками технологии, а чего ждать от творческого ИИ, вообще непредсказуемо. Вторая испытуемая модель ИИ предсказала скачок в биотехнологиях, вплоть до возможности подключать мозг к электронным системам и вживлять чипы в человеческое тело. Это отличная новость для инвалидов, потому что существенно расширяет их возможности.

В прошлом году делались попытки проводить индивидуальную терапию, основанную на ДНК больного. Искусственный интеллект, по прогнозу "комьютерного пророка", перевернет медицину и позволит обрабатывать громадные потоки генетических данных, что даст возможность разрабатывать персональное лечение или профилактику для пациента.

Но как у любого достижения, есть и у ИИ обратная сторона. Например, технологии, которые могут лечить и помогать, способны срывать выборы, подделывать результаты или манипулировать процессом. И это не говоря уже о технологии "Дипфейк", почти стершими границу между вымыслом и реальностью.

Ранее мы писали, что пророчица Ванга в числе прочих прогнозов предсказала людям способность телепатически общаться с животными.

