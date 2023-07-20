Предсказание Ванги для Киркорова сбылось: раскрыта личность его невесты

Вы этого точно не ожидали!

Болгарская пророчица Ванга выдала множество откровений, которые касались самых разных сфер. Удостоился своего предсказания и Филипп Киркоров, который встретил знаменитую соотечественницу еще в детстве.

С годами стало понятно, что сбылось каждое из предсказаний Ванги, которые она адресовала маленькому Филиппу: и то, где рассказала о его попадании на музыкальный Олимп, и то, где речь шла о его первой жене.

"Все главные женщины твоей жизни будут начинаться на А", – процитировал как-то Филипп слова последнего из предсказаний Ванги.

Именно поэтому общественность, взбудораженная новостью о грядущей свадьбе певца, бросилась изучать ближнее окружение Филиппа Киркорова, сравнивая каждую из дам с этой практически забытой подсказкой Ванги. И бинго!

Дизайнер Аника Керимова, которая помогла сыну Филипа Киркорова выпустить свою коллекцию одежды, является, по мнению многих, той самой тайной невестой певца, личность которой удалось раскрыть с таким трудом. Именно на нее с небывалой нежностью "Примадонн" глядит на каждом мероприятии, именно с ней он познакомил всю светскую тусовку, именно ее отвез в Италию на встречу со своими любимыми дизайнерами...

Во главе целого списка доказательств стоит имя женщины, которое начинается как раз на ту самую заветную букву "А". Но, разумеется, это всего лишь догадки. Хотя нельзя не признать то, что даже признание самой Аники Керимовой может подтвердить эту теорию.

"Наше знакомство с Филиппом послано свыше", – призналась журналистам потенциальная будущая жена Филиппа Киркорова.

Так что, быть может, именно для нее Филипп Киркоров так сильно преобразился, что даже напугал некоторых своей худобой.

