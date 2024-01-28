Преемница Ванги сделала страшное предсказание для всего мира

Преемница Ванги сделала страшное предсказание для всего мира
Фото:unsplash.com
Прорицательница уверена, что особенно тяжело придется Европе

Француженка Каедэ Убер, которую называют преемницей Ванги, рассказала о своем последнем предсказании. По мнению ясновидящей, на мир обрушатся катастрофы, катаклизмы и другие невзгоды, которые человечество никак не сможет контролировать. Кроме того, девушка сообщила, что одно глобальное событие произойдет уже в этом году, правда не уточняет какое именно. 

По словам прорицательницы, особо тяжело придется странам европейских территорий. Каэде считает, что трагедия, которая произойдет на Ближнем Востоке, вынудит покинуть дома миллионы человек. Все они отправятся в Европу и разрушат устои, которые там есть. По словам девушки, в этих странах начнется анархия, разруха и общество откатится обратно в Средние века. 

Считается, что Каедэ Убер назвала преемницей сама Ванга. Болгарская прорицательница перед смертью предсказала свое перерождение в девочку из Франции. Многие уверены, что Убер – это второе пришествие ясновидящей еще и потому, что девочка практически не видит, как и сама Ванга, так как страдает от генетического заболевания. 

Ранее всплыло страшное предсказание Ванги, которое она сделала перед своей смертью. 

Источник: Rambler ✓ Надежный источник
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