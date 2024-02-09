Ясновидящая предсказала приход нового правителя к 2027 году

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Ясновидящая Инна Мишина сделала прогноз, что изменится в жизни россиян к 2027 году. Она утверждает, что всем нужно приготовиться к серьезным и глобальным изменениям, но какого характера.
По ее словам, все начнется уже в 2024 году. На политическую арену начнет выходить молодежь, которая во многом окажет влияние на дальнейшую судьбу мировых конфликтов. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" она предсказала какой-то исторический поворот, который станет неожиданным для всех.
Мишина утверждает, что в период с 2025 по 2027 крупные мировые конфликты начнут завершаться один за другим. Наконец ведущим лидерам стран удастся решить проблемы друг с другом.
Ясновидящая уверяет, что существенную роль в этом сыграет новое политическое лицо, который пока неизвестен широкой аудитории. Но именно он принесет с собой радость и благополучие.
"Он император, который имеет власть над мировой ситуацией", – подытожила она.
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