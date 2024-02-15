"Американцы сбегут в Россию": всплыло предсказание сербского старца

"Американцы сбегут в Россию": всплыло предсказание сербского старца
Фото: www.unsplash.com
Отшельник рассказал, что ждет мир в ближайшее время

В период, когда человечество разрывает череда конфликтов, люди все чаще начинают обращаться к пророчествам и предсказаниям. Таким образом можно приоткрыть завесу тайны над будущим, которое вызывает определенную тревогу. Так, весьма оптимистичным для нашей страны прогнозом поделился знаменитый сербский старец Стефан Карульский.

Монах всегда с особым уважением относился к России и ее роли в мировом пространстве. Отшельник уверял, что в многолетнем противостоянии нашей страны и Соединенных Штатов Америки победа окажется за Россией.

Пророк, который являлся нашим современником и покинул мир в начале 21-го века, уверял, что в конце концов, США перестанут существовать в привычном суверенном виде.

Более того, внутренние распри приведут к тому, что американцы начнут массово сбегать в православные страны. В первую очередь, в Россию.

"Американцы сбегут в Россию", – уверял пророк.

В то же время, наша страна снова окажется в мировых лидерах и постарается вернуть человечеству мирное и гармоничное сосуществование.

К слову, ранее любопытным прогнозом на будущее поделился известный математик-пророк Сидик Афган. Ясновидящий рассказал, когда и с какого города начнется объединение нашей страны и Украины.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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