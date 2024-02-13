Математик-пророк назвал дату и город, откуда начнется объединение РФ и Украины

Математик-пророк назвал дату и город, откуда начнется объединение РФ и Украины
Фото: www.unsplash.com
Территория нашей страны начнет напоминать Советский Союз

В сложный исторический период люди с особым вниманием относятся к пророчествам и предсказаниям, которые позволяют приоткрыть завесу тайны над туманным будущем. Большой интерес у тех, кто верит в ясновидящих, вызвало пророчество знаменитого математика-провидца Сидика Афгана.

Стоит отметить, что выдающийся математик строит свои прогнозы не на тонких материях и таинственных субстанциях, а на цифрах. Пророчества Афгана базируются на расчетах, которые внимательно проводит ученый. Знаменитый провидец обозначил время и место, откуда начнутся события, которые будут иметь колоссальное значение для нашей страны.

Афган четко обозначил дату и город, который станет судьбоносным для нашей страны. Речь идет о Чернигове. Некое важнейшее для истории событие произойдет в этом населенном пункте уже в будущем, 2025-м году.

Сидик предсказал, что произошедшее станет отправной точкой к объединению России и Украины. Более того, увеличение территории нашей страны приведет к тому, что она снова будет напоминать Советский Союз. Математик предсказывал, что возрождение обновленного СССР начнется в 2022-м году, а завершится к 2024-му.

Любопытно, что провидец также утверждает: через год отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки стремительно потеплеют. Но уже к 2035 году Америка перестанет существовать как суверенное государство в привычных для мира границах.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, кто может быть таинственным Восьмым из пророчества Ванги. Именно этот правитель сумеет утвердить мир.

Источник: Рtoday.ru ✓ Надежный источник

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