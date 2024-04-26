Ростовчане обратились к президенту Путину с просьбой спасти рощу

Ростовчане обратились к президенту Путину с просьбой спасти рощу
Фото: кадр видео на YouTube
Найти отклик у местных властей жители города не смогли

Жители Ростова записали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить Левобережную рощу от многоэтажной застройки. Ростовчане опасаются, что расчеты при проектировании нового ЖК были сделаны с ошибками, в результате часть жилых домов уже оказалась в воде. Местные власти в курсе проблемы, но не помогают ее решить. Поэтому граждане уже надеются только на главу государства.

Под угрозой затопления 197 домов на улице Шоссейной в левобережной части Ростова. Проживает там более 500 человек. Многие из них уже пострадали, так как из-за разрешения администрации засыпать ерики (протоки, по которым вода уходила в Дон), у них затопило дворы и постройки.

"Нашу жизнь сделали невыносимой. Были произведены ошибки при строительстве автомобильной дороги, поднятия грунта в районе ТЦ "Мегамаг", и в итоге нас стало топить. Сейчас же хотят допустить последний штрих – начать стройку в Левобережной роще",

– говорит местный житель Валерий Измайлов.

По словам горожан, в роще уже брали пробы грунта – сейчас эти ямы заполнены водой. Снесли часовню в роще. Ликвидировали детскую площадку. Убрали скамейки. Все свидетельствует о том, что вскоре здесь начнется масштабное строительство. В итоге Ростов лишится прекрасной рощи, а жители Шоссейной – своих домов, где живут десятки лет.

По информации издания "Блокнот Ростов", на месте Левобережной рощи планируется строительство высотных домов, а проживающих поблизости ростовчан хотят переселить в другие районы. Однако с жителями этот вопрос никто не обсуждал и согласия на переезд не получал.

Источник: Блокнот Ростов ✓ Надежный источник

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