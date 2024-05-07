Собянин поздравил Путина со вступлением в должность президента России

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
907 новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась во вторник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце.
Столичный градоначальник отметил, что с именем Владимира Путина "неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий".
"Сегодня, получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России",
– подчеркнул Сергей Собянин. Он пожелал главе государства крепкого здоровья и "новых успехов в служении Отчизне".
Звезда долго боролась с недугом