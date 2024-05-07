Собянин поздравил Путина со вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина со вступлением в должность президента России
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Глава государства принес присягу во вторник, 7 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась во вторник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце.

Столичный градоначальник отметил, что с именем Владимира Путина "неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий".

"Сегодня, получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России",

– подчеркнул Сергей Собянин. Он пожелал главе государства крепкого здоровья и "новых успехов в служении Отчизне".

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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