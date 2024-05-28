На фронте готовятся к новому обострению

Инициатива в зоне проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима остается в руках бойцов российской армии. Многие эксперты указывают на ключевое положение Часова Яра, бои за который могут создать новую горячую точку на карте проведения военных действий. Замглавы отряда "Байкал" бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос рассказал, что ждет Вооруженные силы России на этом направлении.



Командир разведчиков указал на расположение населенного пункта и подчеркнул, что он мешает дальнейшему стремительному продвижению наших сил, а это значит, что противостояние в этой точке фронта обещает быть очень трудным и кровавым. Своими мыслями опытный российский военные поделился в беседе с журналистами РИА Новости.

Боец рассказал, что имеет большой опыт в ведении боевых действий. В его послужном списке – битва за Артемовск, которую в народе прозвали "бахмутская мясорубка". Военный не зря вспомнил тяжелые бои за этот стратегически важный населенный пункт. По его мнению, ситуация в Часовом Яре будет схожей. Дон Рос обратил внимание на то, что поселок расположен на возвышении – это очевидно усложнит работу нашим военным.

"Хоть и размером он меньше Артемовска, однако от этого не проще", – подчеркнул опытный российский боец.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки выступили с неожиданным планом по Украине. Все больше слов звучит в поддержку немедленного урегулирования ситуации, иначе и западным странам, и киевскому режиму будет только хуже.