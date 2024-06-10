СМИ допустили гибель вице-президента Малви после крушения самолета

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Вице-президент Малави Саулос Чилима, вероятно, погиб после крушения самолета. К такому выводу пришли местные СМИ, сославшись на отсутствие каких-либо внятных объяснений инцидента со стороны властей.

Самолет, на котором летел малавийский вице-президент, совершил аварийную посадку в лесу Чикангава после того, как не долетел до аэропорта Мзузу из-за плохой погоды.

Очевидцы катастрофы утверждают, что судно разбилось – выжить в такой ситуации политик не мог. Связь с экипажем была потеряна несколько часов назад.

После случившегося президент Малавии Лазарус Чакверта отменил свою поездку на Багамы. Также он приказал провести немедленную поисково-спасательную операцию для определения местонахождения самолета.

Ранее разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Раиси – он скончался. Эксперты озвучили три вероятных причины, почему могла произойти трагедия.