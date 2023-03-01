У берегов Сахалина затонул огромный сухогруз

Пострадавших приняло подошедшее судно

Сухогруз, следовавший под флагом Китая, затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина. По информации Росморречфлота, речь идет о судне Yong Xing 56 с экипажем из 21 человека. Все – граждане Китайской Народной республики.

Экипаж сошел на лед, позднее его приняли на борт подошедшего судна. Пострадавшие отсутствуют, передает телеканал МИР24.

Инцидент произошел в 42 милях к юго-запада от морского порта Ванино. 23 февраля судно попало во льды. На сигналы бедствия прибыло аварийное судно. Водолазы обнаружили крупную пробоину, однако попытки заделать дыру не увенчались успехом.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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