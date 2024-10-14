За атаку на Крымский мост в розыск объявлены граждане Грузии и Украины

Названы имена преступников

В рамках расследования дела о подрыве Крымского моста, произошедшего в октябре 2022 года, в международный розыск были объявлены гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко.



Такая информация содержится в материалах дела, касающихся обвиняемых по данному инциденту. Следователи выяснили, что указанные лица причастны к подготовке и совершению подрыва, который был квалифицирован как теракт.



Оба обвиняются по ряду серьезных статей Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, им предъявлены обвинения в осуществлении террористической атаки, приведшей к гибели человека, противозаконной покупке, хранении и перевозке взрывчатки, а также в контрабанде взрывчатки через госграницу. Все эти преступления, как отмечают следственные органы, были совершены группой лиц по предварительному сговору.



Атака на Крымский мост стала одним из самых резонансных событий 2022 года. Мост, соединяющий материковую часть России с полуостровом, подвергся подрыву, что привело к разрушению его части и человеческим жертвам. Российские власти незамедлительно начали расследование против украинских организаторов теракта.



В настоящее время Инасаридзе и Андрейченко скрываются от правосудия, и их местонахождение неизвестно.



К слову, ранее Украина потребовала от России демонтировать Крымский мост

