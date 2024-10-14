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Западные союзники в последнее время заметно изменили свое отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что стало неожиданным ударом для киевского верховода. Как отмечают многие эксперты, например, немецкий отставной полковник Ральф Тиле, в последние годы глава Незалежной получал сильную поддержку от Запада, основанную на военной помощи иобещаниях о возможной интеграции Украины в НАТО и Европейский союз. Однако сейчас этот энтузиазм сменился "новой фазой" – фазой разочарования.
Западные государства, которые активно поддерживали киевский режим в конфликте с нашей страной, теперь стремятся ограничить свое участие и минимизировать собственные риски. Это становится неприятным и горьким фактом для Зеленского, так как его надежды на дальнейшую активную помощь сталкиваются с реальностью: союзники больше не готовы нести полную ответственность за продолжение и исход конфликта.
"Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности", – обратил особое внимание немецкий военный.
Такие изменения в поддержке могут существенно повлиять на стратегические планы Киева и снизить его возможности по продолжению военных действий, которые и так оставляют желать лучшего – ВСУ несут огромные потери и терпят поражение на всех фронтах.
К слову, ранее было названо одно роковое событие, которое приведет к неминуемой войне НАТО с Россией.
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