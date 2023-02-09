Эту ошибку совершают многие: что нельзя делать при пониженном давлении

Эту ошибку совершают многие: что нельзя делать при пониженном давлении
Фото: unsplash.com
Один популярный продукт в таком случае может нанести вред

Довольно часто люди, которые страдают от низкого давления, стараются съесть что-то соленое, чтобы наладить собственное состояние. Как правило, это приводит к нормализации давления, но врачи указывают на опасность такого самолечения.

Кардиолог Иван Ликов утверждает, что представление о полезности такого метода довольно ошибочно – и это заблуждение свойственно многим людям. По его словам, есть соленое для повышения давления могут только те, кто не страдает от других болезней, а это бывает довольно редко.

К примеру, способ подойтет пациентам с конституциональной гипотензией, которая бывает у молодых женщин с тощим телосложением. Недуг проявляется в виде редкой слабости, утомляемости, головокружении. В других случаях соль для повышения давления не подойдет.

Если человек страдает от сердечной недостаточности, то соленые блюда сделают ему только хуже. Также довольно часто люди стараются повысить давление с помощью физнагрузки, но и к этому нужно подходить аккуратно, предварительно побеседовав с врачом. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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