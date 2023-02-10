Стоматолог развеял главный миф о кариесе

Гигиена от микробов не спасет, если не пересмотреть свой рацион

Врач-стоматолог Яким Лахай поведал об основных мифах, с которыми сталкиваются его коллеги. Главный миф – молочные зубы не требуют лечения. Однако, как и другие зубы, их легко можно потерять, если халатно относиться к гигиене полости рта.

Дело в том, что потеря молочных зубов приводит к тому, что место для постоянного зуба, на месте которого когда-то был молочный, начинают замещать соседние. Они наклоняются в сторону отсутствующего.

"Более того, нелеченые молочные зубы являются воротами для инфекции: стрептококки, стафилококки могут с током крови распространиться в организм ребенка, тем самым нанести вред и почкам, и печени, и даже сердцу. В первую очередь под ударом иммунитет, поэтому молочные зубы нужно лечить", – указал специалист.

Еще один миф – кариес грозит только любителям сладкого. Однако дело в резистентности и плотности эмали, на которую влияет и зубная паста. Сладкое же провоцирует появление микробов, поедающих сахар и выделяющих кислоту, провоцирующую развитие кариеса. У детей же до 12 лет мануальные навыки еще не сформированы – нужно взять соблюдение ротовой гигиены ребенком под собственный контроль.