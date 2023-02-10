Как укрепить иммунитет: поможет один тип продуктов

Потреблять литрами их не нужно. лучше просто включить в повседневный рацион

Кисломолочные продукты оказывают положительное влияние на иммунитет. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, сыры, творог содержат массу лактобактерий и бифидобактерий, которые доходят до кишечника и вступают в симбиоз с его миклофлорой. Это благосклонно сказывается на крепости иммунитета.

"Нашему полезному микробиому нужны дружественные бактерии, это союзники, которые в экстремальной ситуации сильной нагрузки на организм вступают в симбиоз и помогают", – пояснила специалист.

Врач также отметила, что модное растительное молоко далеко не всегда является полноценной заменой животному. Даже если по вкусу продукт практически не отличим от обычного, он не содержит тех полезын веществ, которые есть в коровьем. Там не хватает аминокислот, минералов, присутствуют другие по своему составу жиры. А непереносимость лактозы пришла из Азии, и, как правило, своейственно людям тех стран.