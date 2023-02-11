Пластический хирург развеял самый страшный миф о косметологии

Красота не вечна, а вянущие розы новой вазой не спасти

Сохранить молодость с помощью косметологии можно примерно до 40 лет – после этого появятся первые признаки старения, которые стереть не удастся никому, указал пластический хирург Глеб Тумаков.

Косметология поддерживает красоту до определенного этапа, когда птоз (опущение мягких тканей) выражен не так сильно. До 30-40 лет достаточно уколов ботокса, массажа, гиалуроновой кислоты, аппаратных методик типа RF-лифтинга, лазерного и фотоомоложения и микротоковой терапии.

Cовременный маркетинг обещает недалеким и доверчивым потребителям омоложение на 10-15 лет за счет умеренных вложений – без всякого хирургического вмешательства. Однако и Анатолий Кашпировский с таким же успехам заряжал воду жителям СНГ, когда рынок покончил с образовательной пропагандой и Союзом.

Правда же такова, что генетика не способна сохранить молодость навеки и уберечь от опускания и растягивания мягких тканей, появления морщин и заломов. Когда структурные изменения начинаются в глубине тканей, косметология может лишь бессильно разводить руками.

"Увы, в этом случае не обойтись без пластической хирургии. Круговая подтяжка лица решает весь спектр возрастных проблем. Она включает SMAS-лифтинг и платизмопластику, а при необходимости дополняется блефаропластикой или эндоскопической подтяжкой лба", – заявил специалист.

